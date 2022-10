O que saber antes de vender ou comprar uma empresa?

Para quem está buscando expandir seus negócios, a aquisição estratégica de uma companhia já em funcionamento é uma ótima oportunidade. Além de agregar valor mais rapidamente, é possível crescer de forma mais acelerada. Mas como comprar a empresa correta, sem cair em armadilhas?

A primeira coisa é o comprador saber fazer a escolha correta do alvo de aquisição. Por isso, estudar de mercado é importante para que sejam mapeadas as opções disponíveis, em quais setores essas empresas atuam e se há sinergia entre os negócios.

As sinergias são primordiais para agregar valor à transação uma vez que ela for concluída. São elas:

Estratégicas: a aquisição de uma empresa permite que o negócio cresça mais rápido, além de tirar um concorrente do mercado e adicionar todo o know how ao negócio.





Financeiras: com elas, é mais fácil negociar condições de financiamento, por exemplo.





Operacionais: o ganho de eficiência operacional pode ser percebido a partir da consolidação de negócios complementares, gerando economia de escala.





Administrativas: a diluição de custos administrativos é outra sinergia que beneficia empresas integradas após uma aquisição.

Vender empresa também exige alguns cuidados, pois o vendedor precisa deixar claro quais são seus objetivos com a alienação da companhia, além de passar por todas as etapas de negociação que incluem o levantamento histórico dos dados financeiros e contábeis.

São essas as informações que vão mostrar ao potencial comprador qual é a situação da companhia e suas perspectivas de crescimento no futuro. Entre as principais motivações que levam um empreendedor a querer vender sua empresa estão:

Levantar capital: Dependendo da situação financeira ou da capacidade de investimento do negócio, é preciso buscar capital de um investidor, e nesse caso vender a empresa acaba sendo um bom caminho.





Busca de um sucessor: Pode ser também que haja uma questão de sucessão a ser resolvida, seja por problemas na gestão da empresa, ou pelo fim de uma sociedade. Nesse caso, a venda parcial ou total da companhia é uma possibilidade.





Aposentadoria: O empreendedor também pode estar em uma fase de aposentadoria ou até mesmo de investir em novos projetos, e por isso quer colocar a empresa à venda para que a marca continue se perpetuando no mercado, mas já nas mãos de outra pessoa.

Sendo estabelecidas as motivações para vender ou comprar uma empresa e encontrado o alvo ideal, é importante ficar atento em todas as fases do processos que envolvem esse tipo de transação. São elas:

Valuation

A avaliação da empresa que será comprada é primordial para que o valor justo para o negócio seja calculado. Essa é uma fase que deve ser feita separadamente pelo comprador e vendedor, para que ambos tenham em mãos suas avaliações no momento das negociações. O auxílio de uma assessoria profissional, neste caso, se torna muito importante para que todas as variáveis sejam consideradas na hora de realizar esse cálculo.

Negociação

A negociação é o momento em que o vendedor e o comprador expõem suas expectativas e ressalvas em relação à transação. Se a empresa estiver passando dificuldades financeiras, por exemplo, esses riscos precisam estar mapeados com solução à vista para que as sinergias sejam mais facilmente implementadas após o fechamento do negócio.

Oferta

Depois disso, uma oferta financeira é feita em sigilo, de maneira a não atrapalhar as negociações e evitando também que concorrentes ou os próprios funcionários das empresas envolvidas saibam da negociação, afetando, assim, o valor do negócio.

Due diligence

A due diligence é um processo no qual o comprador deve validar se as informações oferecidas pelo vendedor são verdadeiras, para poder prosseguir com as negociações.

Após essas etapas serem cumpridas, cabe às partes entrarem em um acordo final, com a apresentação de uma oferta para fechamento do negócio. Nessa hora são estabelecidas cláusulas, regras e prazos do contrato. Lembrando que a razão realmente terá sucesso após a implementação das sinergias mapeadas durante o processo de negociações.

Comprar empresas não é um processo simples e exige lidar com muitos detalhes para que a transação agregue valor e traga menos riscos ao empreendedor. Por isso, é importante contar com uma assessoria especializada em todas as fases do processo.

Fonte: Capital Invest – assessoria especializada em fusões e aquisições.