Puma foi visto nos cânions de Itaimbezinho, em Cambará do Sul

Um puma, espécie de felino também conhecida como leão-baio, que pode chegar a 2 metros de comprimento e 100 kg de peso, foi avistado na madrugada desta sexta-feira (21) na região do cânion de Itaimbezinho, em Cambará do Sul, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Presente em toda a América do Sul e em parte da América do Norte, o puma também pode ser chamado de suçuarana ou onça-parda. O animal foi flagrando pelo vigia Jorge Bortolaci, do Parque Nacional de Aparados da Serra, onde ficam os cânions. Não é comum que animais deste tipo transitem pelo local, mas a presença deste puma em um centro urbano pode indicar o avanço da ocupação humana sobre habitats do felino.

“A tendência é que cada vez seja mais comum este bicho em centros urbanos, porque começa a haver uma exploração maior dos espaços onde eles vivem. Ele é um animal selvagem, um dos maiores felinos da região, e é obviamente perigoso. Não é um animal que ataque seres humanos para se alimentar, mas como instinto de defesa isso pode acontecer”, explica o biólogo Roger Maciel.

Esta espécie de puma, chamada Puma concolor, corre risco de extinção e está categorizada no nível “pouco preocupante” na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.