Rotaract Club São Joaquim homenageia a professora Cecília Fátima com a comenda Mafalda Bleyer

Rotaract Club São Joaquim promoveu, na noite desta última sexta (21), a edição 2022 do Aluno Destaque com uma referência primordial a uma tutora e alfabetizadora que muito contribuiu para o desenvolvimento da educação na cidade da neve homenageando a Professora Cecília de Fátima de Almeida com a digníssima Comenda Mafalda Bleyer.

O evento ocorreu no auditório histórica da Escola Martinho de Haro com a presença do Secretário de Educação Fabiano Padilha e além de alunos, professores e diretores das escolas municipais, estaduais e particulares de São Joaquim.

SOBRE CECÍLIA FATIMA

CECÍLIA FÁTIMA DE ALMEIDA nasceu em São Joaquim, em 05 de setembro de 1955. Filha de José Cavalheiro de Almeida e Cecília Pereira de Almeida.

Fez o Ensino Fundamental e Médio no Colégio São José. Em 1974 terminou o Magistério. Cursou na Universidade Federal de Santa Catarina Biblioteconomia e Documentação, de 1976 a 1980. Mais tarde fez o Curso de Pós-Graduação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental, pela UNIPLAC.

Sua caminhada como professora começou muito cedo, ainda estudante do magistério, quando assumiu uma substituição de 4 meses e no ano seguinte uma turma, ambas de 1 série.

Tendo se afastado do magistério por 4 anos para cursar a faculdade, retornou definitivamente em 1980. Assumiu uma 2ª Série no Colégio São José e a partir do ano seguinte trabalhou 6 anos na Escola Básica Rocha Pombo, como alfabetizadora, missão que realizou com afinco.

Na mesma Escola foi uma das idealizadoras de tardes dançantes, aos domingos a tarde, para arrecadar fundos para várias melhorias, como a compra de aparelhos de som, materiais esportivos, elétricos para reforma da rede, tambores e tantas outras pequenas melhorias. Também para angariar recursos cuidava voluntariamente da Cantina da escolar.

Era uma professora idealista. Sonhava com uma escola participativa e dedicava bastante tempo após as aulas, para ajudar a ensaiar a banda na qual também era integrante.

A partir de 1988 começou a trabalhar no Jardim de Infância Panterinha, hoje educandário Santa Isabel, como professora da pré-escola e posteriormente 1ª Série. Durante toda a sua carreira buscou aperfeiçoamentos em cursos, congressos e simpósios nacionais pelo Brasil. Exemplificando:

• Método Montessori

• Cursos Trimestrais do Método Positivo

• A arte de contar histórias, com Ziraldo

• Possibilitar com o prazer de brincar, o prazer de aprender

• Materiais para Jardim de Infância e Pré Escola,

• Música e ritmo, entre tantos outros.

Em 1996, com o crescimento do Educandário foi convidada pela proprietária e diretora, sua irmã Elizabete Almeida Medeiros, a ser coordenadora de Ensino de 1ª a 8ª Série.

Um novo olhar pedagógico e novos cursos se fizeram necessários, entre eles:

• Indisciplina na Escola: Uma questão de postura

• Pais atuantes, melhor desempenho na escola

• Relacionamentos e desafios da sociedade

Trabalhou nesta função até 2010 quando, por motivo de saúde precisou se aposentar.

Para a tia Fátima, ou tia Fafá, como sempre fora carinhosamente chamada, o trabalho no meio de crianças e adolescentes era mais que um trabalho, era a sua missão de vida. Tarefa que cumpriu com amor e maestria.