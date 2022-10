ASSEA celebra a 40° Festa dos Engenheiros Agrônomos em São Joaquim

A ASSEA – Associação de Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense, promoveu dias 14 e 15 de outubro de 2022 o 40º Encontro dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense em São Joaquim. O encontro teve início na noite de sexta-feira (14), evento mais técnico voltado para os Engenheiros Agrônomos e no sábado teve uma palestra motivacional para promover a integração entre seus sócios e familiares, almoço especial e recreação para as crianças.

O Presidente da ASSEA, Cau Bolzani, destaca que o encontro fortalece a categoria dos engenheiros agrônomos da Serra Catarinense e demonstra a força deste segmento e seu comprometimento com o desenvolvimento da região.

“É sempre uma grande satisfação podermos reunir os colegas da Agronomia daqui da região e neste evento estamos com a participação também do pessoal da Federação dos Engenheiros Agrônomos e mais alguns presidentes de associações de Engenheiros Agrônomos do estado nesta integração. Reunimos desde os sócios mais novos, recém formados até os sócios que estão desde 1977 quando o antigo núcleo foi iniciado e agora comemoramos a 40ª edição da Festa dos Agrônomos. São 45 anos de integração e 19 anos de Assea. Tive a honra de ser o primeiro Presidente da ASSEA e com nossa diretoria e a comissão organizadora liderada pela colega Alessandra Sá, organizamos a festa deste ano, uma festa alternativa, diferente. E que atendeu as expectativas dos colegas e o clima favoreceu. O pessoal da Mútua e do CREA estiveram presentes e essas entidades são nossas parceiras. Agradecemos principalmente aos sócios que ajudam a manter a associação e prestigiaram o evento. Hoje contamos com mais de 140 sócios. Então agradecemos a participação dos colegas e dos meios comunicação, sempre valorizando nossas atividades, tanto no campo social como no profissional.” salientou o Presidente da Assea, Cau Bolzani.

