Veja as cidades com mais casos de varíola dos macacos em SC

A Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina) divulgou nesta terça-feira (25) uma lista das cidades com pessoas confirmadas com a varíola dos macacos. De acordo com os dados, são 323 casos confirmados em Santa Catarina.

No Brasil, já são oito pessoas mortas pela doença nesta terça-feira (25). Em Santa Catarina, não há mortes.

Confira a lista de cidades e número de casos confirmados:

Florianópolis – 125 casos confirmados

Balneário Camboriú – 47 casos confirmados

Joinville – 28 casos confirmados

Blumenau – 21 casos confirmados

Palhoça – 17 casos confirmados

São José – 17 casos confirmados

Itajaí – 16 casos confirmados

Camboriú – 8 casos confirmados

Brusque – 6 casos confirmados

Biguaçu – 5 casos confirmados

Chapecó – 4 casos confirmados

Gaspar – 3 casos confirmados

Jaraguá do Sul – 3 casos confirmados

São João Batista – 3 casos confirmados

Indaial – 2 casos confirmados

Itapema – 2 casos confirmados

Navegantes – 2 casos confirmados

Tijucas – 2 casos confirmados

Abelardo Luz – 1 caso confirmado

Balneário Piçarras – 1 caso confirmado

Barra Velha – 1 caso confirmado

Bombinhas – 1 caso confirmado

Ilhota – 1 caso confirmado

Lages – 1 caso confirmado

Leoberto Leal – 1 caso confirmado

Paulo Lopes – 1 caso confirmado

Porto Belo – 1 caso confirmado

Riqueza – 1 caso confirmado

São Bento do Sul – 1 caso confirmado

Águas Mornas – 1 caso confirmado

Outros dados

Ainda segundo o boletim, outros 179 casos estão em investigação para a doença em Santa Catarina.

Dos 323 confirmados, 93,5% são homens. Dentre eles, 82,1% têm entre 18 e 39 anos.