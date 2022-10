Cheia de Graça reinaugura com um moderníssimo espaço e lança cores vibrantes para a moda Primavera|Verão em São Joaquim

A Loja Cheia de Graça reinaugurou seu espaço nessa terça-feira (25/10) em comemoração aos seus 20 anos, apresentando a coleção Primavera/Verão em um ambiente totalmente moderno e pensado para melhor atender todas as suas clientes.

A loja trabalha com marcas exclusivas. Na área da confecção estão: Elegance All Curves – Marca líder no segmento Curve, Onça Preta, Puramania, Ilícito, Blomer, etc.

Veja o Vídeo:

Já na área de calçados estão: Carrano, Cecconello, Smidt, Lia Line, Conceito Urbano. E também tem a linha de acessórios. Nas tendências para Primavera/Verão a loja apostou na cartela de cores da Pantone, nas cores vibrantes e quentes.

O VM da loja foi pensado nessa cartela, para inspirar suas clientes e trazer um verão mais colorido. “Agradeço a Deus por me permitir chegar até aqui, ao meu esposo pelo apoio, as minhas funcionárias pela parceria, minha filha Elissama que sempre está comigo. A minha Mãe Adelicia, que é e sempre será minha inspiração todos os dias, tudo isso um dia ela sonhou comigo!” Destacou Marines dos Santos. A loja Cheia de Graça hoje é referência de bom gosto e qualidade em São Joaquim.

Veja as imagens:

O visual da loja: