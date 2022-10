Dois encontros do Crescer são realizados em Bom Jesus/RS em outubro

O programa tem o objetivo de levar conhecimento sobre Cooperativismo para a sociedade

Dois encontros do programa Crescer foram realizados em Bom Jesus/RS na última quinta-feira (20). O primeiro bate-papo sobre cooperativismo foi realizado com o grupo de voluntárias Amor à Vida e o segundo com colaboradoras da loja Vivo.

Além de ser uma forma para os associados ficarem mais próximos da Cooperativa, o Crescer proporciona a construção de uma sociedade mais próspera. O Programa fortalece a cultura do Cooperativismo por meio da educação cooperativa e faz com que o associado compreenda seu papel no negócio, qualificando sua participação no empreendimento cooperativo.

A gerente da agência Sicredi de Bom Jesus, Diomara Vieira Lima, fala sobre os encontros realizados no município. “Com o Crescer as pessoas aprendem que cooperar é melhor que competir. Queremos mostrar a importância deste tema e quais os diferenciais do cooperativismo.“ Reforça a gerente.

O programa Crescer é realizado em todas as cidades que fazem parte da área de atuação da Sicredi Altos da Serra, pois informar e educar são parte da essência da Cooperativa.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. O Sicredi está presente em todos os estados do Brasil, com mais de 2,2 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (http://www.sicredi.com.br)