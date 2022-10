Torcida do Flamengo comemora a Vitória na Libertadores da América 2022 no centro de São Joaquim

Flamengo bate o Athletico-PR e conquista sua terceira Copa Libertadores.

Mais uma vez, Flamengo! Em sua terceira final de Copa Libertadores em quatro temporadas, o Rubro-Negro bateu o Athletico-PR em Guayaquil, no Equador, por 1 a 0, para levantar a mais desejada taça do continente pela terceira vez em sua história, após as conquistas de 1981 e 2019.

Desempenho do Flamengo

O técnico Dorival Júnior colocou em campo o chamado “time das Copas”, mas encontrou dificuldades no início do jogo para achar espaços no campo de ataque. Ainda cedo, Filipe Luís sentiu e Ayrton Lucas entrou na vaga. Pelo setor, o Fla conseguiu ter avanços e houve um lance que mudou o cenário, com a expulsão de Pedro Henrique. Pouco depois, porém, após tabela pela direita, Everton Ribeiro achou Gabigol nas costas da defesa, e o camisa 9 abriu o placar.

No segundo tempo, o time soube controlar as emoções e ditou o ritmo, conseguindo criar boas chances. Sofreu poucos sustos.

