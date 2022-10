Flamengo é campeão da Libertadores da América 2022

O Flamengo foi o campeão da Libertadores da América de 2022 após bater o Athletico neste sábado (29) e, além do tricampeonato da Glória Eterna, viu seu cofre engordar significativamente. A conquista conferiu ao clube uma premiação de US$ 15 milhões (cerca de R$ 80 milhões), cifras relacionadas apenas pela final.

Ao longo de toda a competição, o Rubro-Negro somou US$ 22,55 milhões (cerca de R$ 120 milhões). Já o Athletico-PR recebeu US$ 6 milhões pelo vice-campeonato (R$ 31,7 milhões). O Furacão atingiu US$ 13,55 milhões em todas as fases da Libertadores (R$ 71,68 milhões). Confira a premiação total da competição abaixo.

Além do dinheiro, o título da Libertadores deu para o Flamengo a vaga ao Mundial de Clubes de 2022, que deverá ser realizado entre janeiro e fevereiro de 2023, por conta da Copa do Mundo. A partida mais esperada para a final é sempre entre o campeão da Libertadores e da Champions League, ou seja, um possível Flamengo x Real Madrid.



Veja os valores de cada fase da Libertadores de 2022



Fase preliminar 1 – U$ 350 mil (R$ 1,85 milhão)

Fase preliminar 2 – U$ 500 mil (R$ 2,64 milhões)

Fase preliminar 3 – U$ 550 mil (R$ 2,9 milhões)

Fase de grupos – U$ 3 milhões (R$ 15,87 milhões)

Oitavas de final – U$ 1,05 milhão (R$ 5,55 milhões)

Quartas de final – U$ 1,5 milhão (R$ 7,93 milhões)

Semifinal – U$ 2 milhões (R$ 10,58 milhões)

Vice-campeão – US$ 6 milhões (R$ 31,74 milhões)

Campeão – US$ 15 milhões (R$ 79,35 milhões).



Com informações SBT Sports