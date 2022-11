Clube da Lady de São Joaquim promove confraternização no mês de outrubro

O Clube da Lady, um dos mais renomados Clubes de serviço social de São Joaquim, promoveu na tarde desta última sexta-feira (28) a confraternização do mês de outubro, agora sob o comando da Presidente Caroline Tomaz Carvalho, e a Vice-presidente Antônia Benonir Hugen Silveira, e a diretoria agradece a presença de todos.

A confraternização, que já faz parte do calendário oficial do Clube da Lady, trouxe muitas inovações como palestras do Outubro Rosa em prevenção ao câncer de Mama, com as palestrantes, Dr. Sintia Oselame com a enfermeira Paola Maciel.

A nutricionista Tatiane Flores, falou da importância de uma boa alimentação para a prevenção de muitas doenças, e a emoção tomou conta do Clube Astréa quando Claudia Flores declarou seu depoimento sobre quando descobriu estar com câncer, tratamentos e a importância das realizações de exames e consultas médicas.



Adriana Souza, psicóloga em São Joaquim, falou que para termos uma boa saúde, precisamos estar com autoestima, felizes. Também tivemos a presença da Daiane Padilha de Souza, Conselheira Tutelar, Coordenadora onde estamos fazendo uma parceria com o Clube da Lady. Agradecemos também a parceria com a Sabrina Arruda, Flor e Arte que está sempre com o Clube.

O tradicional chá foi oferecido pelo grupo Delícias da Fazenda, que trouxeram o melhor da culinária joaquinense.