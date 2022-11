Grupo Fúria faz a festa hoje no OverBeer em São Joaquim

Um dos grupos de maior sucesso em bailes e fandangos de Santa Catarina se apresenta nesta sexta (04), na casa de show mais frequentada de São Joaquim: O OVERBEER Gastro Pub.

Com a formação original de Içara, no sul de Santa catarina, o grupo fúria possui 05 integrantes sendo especializados em sertanejo universitário, maxixe, fandango, músicas gaúchas e com músicas para todos os gostos.

“Sem dúvida será um grande show, com a casa cheia, adoramos tocar aqui na cidade de São Joaquim, um povo descontraído e baileiro” Destacou o empresário do Grupo Sidnei Melo.