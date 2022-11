Caminhão-cegonha fica preso em passarela no Centro de Porto Alegre

Um caminhão-cegonha ficou entalado debaixo da passarela da rua da Conceição, no Centro de Porto Alegre, no começo da tarde desta sexta-feira. O caminhão acabou ficando preso bem em frente da Estação Rodoviária. Não há informação de pessoas feridas, mas houve dano material. Carros que estavam na parte de cima do veículo de transporte atingiram a ponte.

Ao menos um Volkswagen Gol e um Volkswagen T-Cross tiveram o teto danificado. O caminhão ficou preso por alguns minutos no local, mas com a ajuda da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foi liberado e seguiu viagem.

Fonte: Correio do PovoRecord Tv