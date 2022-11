Maçã/Cepea: Bloqueio de rodovias afeta fornecimento da fruta a nível nacional

Nesta semana (31/10 a 04/11), o ritmo de vendas de maçã se reduziu drasticamente nas regiões classificadoras do Sul do País. Isso porque, com os bloqueios nas rodovias, os classificadores retornaram suas atividades parcialmente apenas na quinta-feira (03), quando alguns pontos das rodovias foram liberados. Algumas cargas acabaram sendo paradas em estradas por parte de produtores que tentaram o escoamento.



Destaca-se que o cenário só não foi tão limitante, pois diversos classificadores já estavam com os estoques zerados ou chegando ao fim. Para as poucas mercadorias comercializadas na semana, as cotações seguiram firmes: a fuji 165 Cat 1 foi vendida a R$ 96,62/cx de 18 kg, leve alta de 2% frente à semana passada. Para as próximas semanas, o cenário é incerto, devido à possibilidade de novas paralisações.

Fonte: Cepea/Hortifruti