Nesta sexta-feira, 04, a guarnição do Águia 4 foi acionada pela regulação médica do SAMU para dar suporte no transporte de um lactante de 7 meses com insuficiência respiratória, do município de São Joaquim para Lages.

O transporte foi acompanhado pela equipe médica do SAMU, composta por médico e enfermeiro, que colocaram a disposição do paciente todos os recursos possíveis para que a remoção ocorresse sem intercorrências.

Fonte: PMSC Aguia4