Novo feriado nacional pode ser aprovado no Congresso; veja a data

Novo feriado nacional pode ser aprovado no Congresso Nacional. O Projeto de Lei do Senado nº 3268/2021, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), tem objetivo de estabelecer uma nova data comemorativa no calendário brasileiro.

Assim, o texto prevê que o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, seja declarado como feriado nacional. A data comemorativa foi criada no ano de 1971 por um grupo de jovens negros reunidos no centro de Porto Alegre.

Eles foram em busca de informações sobre a luta dos seus antepassados e para questionar a legitimidade do 13 de maio, o dia da assinatura da Lei Áurea.

Nessa reunião, foi sugerido estabelecer 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, como data adequada para destacar o protagonismo da luta dos ex-escravizados pela liberdade e gerar reflexão para as questões raciais.

Após comandar por 15 anos o Quilombo dos Palmares, Zumbi foi assassinado no dia 20 de novembro de 1695, num território que hoje pertence ao estado de Alagoas. Ele liderava o maior reduto de resistência à escravidão do período colonial.

O Senado aprovou um projeto de lei do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que converte o 20 de novembro como feriado nacional no Brasil, contribuindo para fortalecer a luta pela igualdade racial.

No site do Senado Federal, houve uma votação aberta ao público para saber a opinião dos cidadãos sobre o assunto. Assim, houve 3.765 votos favoráveis e 2.752 contrários. Agora, o PL foi remetido à Câmara dos Deputados e aguarda análise.

Após luta do movimento negro, e a aprovação pelo Senado no ano de 2003, o Dia da Consciência Negra entrou no calendário escolar com a sanção da Lei 10.639, do ano de 2003, que determina o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas.



Depois de oito anos, a então presidente Dilma Rousseff oficializou a data como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Contudo, o dia 20 de novembro só é feriado em locais onde leis municipais ou estaduais foram aplicadas.