São Joaquim será palco do 3º Enduro FIM neste próximo domingo (13)

A grande novidade do momento, para quem gosta de motocross, é que a dupla Maike André Pereira de Souza e Cleiton Amaral estão organizando a terceira edição do ENDURO FIM, que será realizado no próximo domingo (13) no Autódromo Aquárius, próximo ao aeroporto de São Joaquim.

O Enduro FIM, que conta até com um campeonato mundial, é aquele que os pilotos percorrem um circuito e durante essa volta, irá encontrar trechos que terá um circuito menor fechado, onde o objetivo é fazer a volta no menor tempo possível.

O evento tem o apoio da Prefeitura de São Joaquim, atarvés da Secretaria de Turismo e a prova terá início as 9h00min da manhã em diversas categorias e muita adrenalina na modalidade de esporte mais radical dentro de São Joaquim.

É possível assistir aos pilotos competidores fazendo suas manobras e sob duas rodas em uma competição alucinante pelo primeiro lugar, não deixe de acompanhar esse importante evento de ENDURO FIM em São Joaquim.