VAKINHA planeja edificar o MEMORIAL SAM e a RECONSTRUÇÃO do SNOW VALLEY em São Joaquim

Daniel Pagani, o proprietário de uma dos pontos turísticos mais famosos e frequentados da Serra Catarinense efetuou uma live, em seu perfil do instagram, nesta última quarta (09) onde contou toda a sua trajetória de idealização do local, após adquirir o Snow Valley da família Americana Butterfield que foi quem iniciou o empreendimento em São Joaquim nos anos 60.

Pagani lamentou profundamente a perda de seu amigo SAM, o cão Labrador que era o mascote do lugar e declarou que o empreendimento se levantará das cinzas anunciando uma Vakinha Online onde planeja a Construção do Memorial SAM e a reconstrução do Snow Valley.

Veja a nota:

Sou Daniel, diretor executivo e proprietário do Snow Valley, empreendimento turístico fundado em 1965 em São Joaquim, na Serra Catarinense.

Há 12 anos, retornei a São Joaquim com a missão de ser um agente de mudanças em prol do desenvolvimento turístico da região. A oportunidade de assumir o Snow Valley se tornou aos poucos não somente um negócio, mas sim um projeto de vida pela simbologia e história que ele representa em Santa Catarina.

Um incêndio no dia 06/11/2022 acarretou na perda irreparável do nosso estimado mascote SAM e de toda nossa infraestrutura gastronômica e receptiva. A construção não possuía seguro, pois tinha 70% de sua composição em madeira e nunca foi possível viabilizá-lo de acordo com as políticas das seguradoras. Diante disso e das diversas solicitações espontâneas de colaboração financeira, estamos abrindo esta Vakinha no valor de R$777.000,00, número que também possui representatividade e simbologia importantes pra mim.

O valor será destinado a um memorial para o nosso eterno Sam e a reconstrução do novo Restaurante e Receptivo, o qual será planejado por meio de uma Comunidade Digital, tendo a coletividade criativa como base de desenvolvimento para um novo Snow Valley.

Nossos sonhos e propósitos continuarão firmes!

Agradeço a todo o apoio recebido!

Você pode ajudar via Pix usando a chave:

3273252@vakinha.com.br