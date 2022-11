COP 27: SC é o quarto estado do Brasil que mais reduziu o desmatamento

A participação de Santa Catarina na COP 27, no Egito, levou ao mundo um dado positivo: o estado é o quarto do Brasil que mais reduziu as taxas de desmatamento, revertendo um quadro que era negativo até poucos anos atrás. O governador catarinense, Carlos Moisés, considera estratégica a melhora dos indicadores ambientais para a inserção do estado no mercado global no longo prazo.



De 2020 para 2021, a área desmatada por ano em SC reduziu 15%, de 1.747 hectares para 1.489, enquanto 20 estados brasileiros tiveram aumento. “Nossos dados são do MapBiomas, um programa nacional que faz monitoramento dos principais biomas do Brasil. Em períodos recentes tivemos o destaque do nosso estado era bastante negativo. No último relatório, ficamos entre os quatro que mais reduziram o desmatamento”, detalha o secretário Executivo do Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira, que integra a comitiva catarinense na COP 27.



Na avaliação do secretário, a melhora é resultado direto da forma como o Governo do Estado passou a integrar mais os principais órgãos ambientais, com a Polícia Militar Ambiental na fiscalização e educação, o IMA na fiscalização e no licenciamento e a Secretaria Executiva de Meio Ambiente, criada em 2019, na formatação de políticas públicas.