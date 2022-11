Ajuda para Cirurgia de Desgaste de Quadril – Dona Sônia sofre aguardando na fila do Sus há mais de 5 anos

Sônia Aparecida Morais Do Canto, tem 56 anos e está fazendo essa Vaquinha online para conseguir fazer sua cirurgia de Desgaste de Quadril, precisa por prótese dos dois lados do quadril. Dona Sônia que desde 2017 aguarda na fila do SUS para realizar a cirurgia, mas até hoje não tive nenhum retorno, a cada ano que passa esta ficando pior… está perdendo a mobilidade, suas pernas não dobram mais, os remédios já não tiram totalmente sua dor, para se locomover dentro de casa usa o apoio das bengalas para facilitar!

Relato de Dona Sônia:

Vou contar um pouco da minha história! Trabalhei por muitos anos em barracões de maçã e de diarista… Comecei a sentir muitas dores no quadril, ao caminhar, se abaixar e até pra fazer coisas basicas do dia a dia… Depois de um tempo fiz alguns exames e descobri o Desgaste de Quadril, fiz fisioterapia e muitos tratamentos… desde 2017 aguardo na fila do SUS para realizar minha cirurgia mas até hoje não tive nenhum retorno, a cada ano que passa esta ficando pior… estou perdendo a mobilidade, minhas pernas não dobram mais, os remédios já não tiram totalmente minha dor, para me locomover dentro de casa uso o apoio das bengalas para facilitar!

Peço através dessa vaquinha on-line a sua ajuda com qualquer valor para que eu consiga realizar a cirurgia a voltar a viver sem dor e conseguir fazer as coisas que amo! Agradeço do fundo do coração quem possa me ajudar a conseguir o valor de R$ 35.000,00 para eu realizar a cirurgia e por protese tanto no lado direito do quadril quanto no lado esquerdo! Obrigada!

