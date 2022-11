Carla Monteiro Nail Designer – Especialista em Alongamento em fibra de vidro, esmaltação em gel em São Joaquim

As unhas cuidadas tornaram-se, nos últimos tempos, mais do que apenas um símbolo de beleza e de sensualidade, mas antes sinais de afirmação e de autoexpressão. Nesse sentido, uma Nail Designer ajuda as clientes a embelezarem as suas unhas e, assim, a tornarem-nas numa componente dos seus estilos particulares.

Curtas, compridas, redondas, afiadas, quadradas, com uma cor única ou com várias e desenhos imaginativos… As unhas das mulheres podem ser verdadeiras obras de arte em movimento através das mãos de Carla Monteiro Nail Designar que sempre busca o aperfeiçoamento para poder entregar um trabalho lindo para cada umas das suas clientes.

A designer especializada no alongamento das unhas, veja os serviços:

Algumas das outras principais funções de uma nail designer são:

Alongamento das unhas (usando, por exemplo, extensões em porcelana, gel e fibra de vidro)

Decoração das unhas

Técnica francesa reversa com acrílico

Aplicação de cor e esmaltação

Uso da técnica degradê no alongamento de unhas

Cobertura com acrigel com cores magnéticas

O termo nail designer vem do inglês e significa designer de unhas, ou ainda, “desenhar unhas”. Ou seja, Carla Monteiro cuida da estética e aparência das unhas, especializando em formatos, alongamentos e decorações diferentes. Tudo para garantir a cliente unhas belas e duradouras.