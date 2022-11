Carro pega fogo e fica completamente destruído em Urubici

Um carro ficou completamente destruído durante um incêndio em Urubici, na Serra Catarinense, na manhã desta sexta-feira (25). O fato ocorreu por volta das 9h na SC-110, no bairro Brasília.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo Monza incendiado já estava em fase de desenvolvimento total entre duas casas de alvenaria com forro externo de madeira quando a corporação chegou até o local. Os bombeiros utilizaram cerca de 2.000 litros de água para combater as chamas.



Segundo os bombeiros, o proprietário da residência não estava no local. Após realizar o rescaldo e isolar o local, a guarnição coletou as informações e deixou a ocorrência aos cuidados da Polícia Militar.

Com informações: 5° Batalhão de Bombeiros Militar