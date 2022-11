Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa

O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo estão fora dos jogos do Brasil contra Suíça e Camarões na primeira fase da Copa do Mundo. Ambos apresentaram entorse nos tornozelos e só voltam a atuar no Mundial caso a Seleção Brasileira avance de fase.

Vale ressaltar que ainda na noite desta quinta-feira, 24, uma foto do tornozelo do camisa 10 brasileiro impressionou a web. O local estava bastante inchado. Neymar foi substituído no segundo tempo por Antony e saiu chorando de campo.

Em coletiva após a partida, Tite tentou tranquilizar os torcedores e chegou a afirmar que “tinha certeza que Neymar jogaria a Copa”.

Para o lugar de Neymar, Tite tem algumas alternativas. Uma deles pode ser entrada de um volante (Fred ou Bruno Guimarães), adiantando Lucas Paquetá para a posição de Neymar.

Outras opções são as entradas de Rodrygo ou mesmo Éverton Ribeiro, jogadores que já vem atuando nesta posição.

Danilo revive drama de 2018

Já Danilo atuou durante todo os 90 minutos, porém, saiu de campo com dores no local. Para a posição, Tite tem disponível Daniel Alves e Éder Militão, que é zagueiro mas pode atuar no setor.

Esse, inclusive, é o segundo Mundial seguido em que Danilo se machuca no primeiro jogo. Na Rússia, em 2018, Danilo sofreu uma lesão no mesmo local após a primeira partida e perdeu todo o restante da Copa. Na ocasião, Fágner foi o titular do setor.

Exames confirmaram lesão

A dupla fez exames de imagem e já iniciou sessões de fisioterapia. Danilo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o problema de Neymar foi no tornozelo direito.