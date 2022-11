Chuva volumosa neste sábado faz trasbordar a cascata da Barrinha em Bom Jardim da Serra; Veja vídeo

A chuva forte das últimas horas fizeram com que a cascata da Barrinha em Bom Jardim da Serra chegasse ao seu transbordamento na tarde deste sábado (26).

Via: Sergio Felipe Rodrigues

Choveu mais de 100mm em várias cidades do nordeste e leste catarinense, nas últimas 12 horas, entre às 06h25 e às 18h25 de 26 de novembro, como em Balneário Piçarras que choveu 132,2mm, e isso representa à 79,1% climatologia de novembro, que é de 167,2. E toda essa chuva se deve principalmente ao fluxo intenso e constante de umidade nos níveis mais baixos da atmosfera, oriundas do oceano, e reforçados pela presença da borda de um Vórtice Ciclônico nos Altos Níveis da Atmosfera (VCAN).

Chuva persiste e risco de transtornos aumenta

No domingo (27) chove em todo o Paraná e Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul, mas na sua maioria é pancada de chuva que vem a partir da tarde. Porém, com exceção ao leste e nordeste catarinense, no leste paranaense e região metropolitana de Curitiba, que tem chuva frequente e mais forte, com risco para danos. Destaque maior na serra e litoral paranaense, e na região de Itajaí, boa parte do nordeste e litoral de Santa Catarina, com acumulados de mais de 100mm.