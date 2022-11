Menino de 9 anos morre em acidente com maquinário de serraria em Santa Catarina

Menino teve a mão puxada pela máquina e não resistiu aos graves ferimentos.

Um menino de 9 anos morreu após um trágico acidente com um maquinário de serraria em Rio do Campo, no Alto Vale do Itajaí, na manhã deste sábado (26). Segundo a Polícia Militar, Hudson Adriano Hellmann brincava próximo às máquinas para corte de madeira quando foi puxado pela mão e sofreu graves ferimentos.



O caso aconteceu na Serra do Mirador por volta das 10h20min. A guarnição da PM de Taió, que atendeu a ocorrência, relatou que o menino morreu no local.

Hudson havia completado 9 anos no último sábado (19). A cerimônia de velório acontecerá no salão da comunidade do Mirador a partir das 18h neste sábado (26). O sepultamento será no domingo (27).