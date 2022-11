Serra do Rio do Rastro registra nova queda de barreira

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) registrou mais uma nova queda de barreira na Serra do Rio do Rastro. A pista de rolamento no sentido Bom Jardim e Lauro Müiller, na altura do KM 409, está em meia pista.

A guarnição policial esteve presente no local e fez a limpeza de parte das pistas e sinalizou o local, a equipe de limpeza foi acionada para desobstrução do material. Segundo a PMRv, as chuvas que estão atingindo a região aumenta o risco de quedas na via.

Com informações do TNSul