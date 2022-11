POLICIA DE BOM RETIRO PRENDE LIDER DE FACÇAO CRIMINOSA QUE ATUAVA NA SERRA CATARINENSE

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Bom Retiro, com apoio da Polícia Militar de Bom Retiro, realizou a prisão, na tarde de hoje, dia 29/11/22, de líder de uma organização criminosa que atuava na cidade de Bom Retiro e região, pelo envolvimento em crimes de homicídios qualificados, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

O referido investigado possuía 3 (três) mandados de prisões ativos, dente eles, mandado de prisão preventiva decretada pela 1 Vara Criminal de Lages, em razão da prática do duplo homicídio qualificado ocorrido na cidade de Bocaina do Sul no mês de setembro deste ano.

A Polícia Civil apurou que o investigado é membro de uma organização criminosa e estava empenhado em coordenar o tráfico de drogas na cidade de Bom Retiro e Região, decretar e cumprir decretos de mortes, além de cooptar pessoas da Região a compor a referida facção criminosa, visando fortalecer o grupo em detrimento da população local e do Estado.

Após a prisão o conduzido foi interrogado na DIC de Lages e confessou parcialmente as práticas ilícitas.

Em seguida foi encaminhado para Unidade Prisional de Lages, local onde permanecerá preso à disposição da justiça.

Fonte: Polícia Civil/Bom Retiro