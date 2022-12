Viagem com a Dudatur Transportes de São Joaquim para São Paulo no dia 11 de dezembro, bate e volta. Compras no Brás. O ônibus equipado com o que há de mais moderno para o maior conforto e comodidade aos clientes.

Logística e estrutura planejadas para tornar sua viagem segura, tranquila e confortável.

O ônibus, Dudatur Transportes, veículo completo com 41 lugares no salão, leito turismo, frigobar, cafeteira, wc, TV, DVD, tomadas para carregar celular.

Maiores informações 049 991426995 com Eduardo