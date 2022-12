Primeira geada de Dezembro de 2022 é registrada no Vale do Caminhos da Neve

O gélido amanhecer de 08 de dezembro de 2022 foi marcado por frio e baixas temperaturas na Serra Catarinense.

No Vale do Caminhos da Neve, a cerca de 03km do centro de São Joaquim, obteve o primeiro registro de geada no mês de dezembro.

2021 e 2022 tiveram geada em todos os meses! 141 dias com geada em 2022. Desde abril de 2019 até hoje, só dez de 2020 não teve geada.

A estação oficial do município, na rede do Instituto Nacional de Meteorologia-INMET registrou a míninma de 2.°C é como resultado, os campos amanhecerer recobertos por uma fina camada de gelo em pleno dezembro.

0.6°C Bom Jardim da Serra / PWS

1.3°C São Joaquim / PWS

2.7°C S. Joaquim Caminhos da Neve / INMET

4.7°C Urubici / Epagri

4.9°C Painel / PWS

6.8°C Urupema / Epagri

Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheur em Estações Padronizadas, particulares e governamentais.

Imagens Mycchel Legnaghi /@saojoaquimonline.com.br