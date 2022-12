São Joaquim lança projeto inédito de Portfólio de Enoturismo

Resultado da Convenção Nacional de Turismo da Braztoa, em abril desse ano, foi entregue na noite desta segunda-feira (12), o primeiro Portfólio de Enoturismo da Serra Catarinense. A roteirização das vinícolas era uma antiga reivindicação que acaba de sair efetivamente do papel.

A apresentação do guia turístico das vinícolas de São Joaquim aconteceu no Clube Astrea, onde foram mostradas experiências que os visitantes podem obter, num dos principais destinos dos Vinhos Finos de Altitude de Santa Catarina.

As consultoras do Sebrae, Luciane Camilotti e Flavia Didomenico apresentaram o Portfólio Interativo de Enoturismo, com informações sobre o universo dos vinhos finos que lista vinícolas e atrativos, apresentados por categoria. “Qualquer pessoa pode ter acesso direto a área de reservas de experiências turísticas e compras dos melhores rótulos de cada vinícola”, explicou Luciana Camilotti.

Ao todo 16 vinícolas aderiram ao Portfólio de Enoturismo, com informações de onde ficar, onde comer, o que visitar, eventos e serviços diversos. O visitante terá acesso inclusive a informações sobre o sistema de produção e manejo de cada vinícola. Além do estilos e conceitos diferenciados adotados por cada empreendedor.

Castas de vinhos como Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Montepulciano, Petit Verdot, Cabernet Franc, Malbec e Rebo estão acessíveis na roteirização. O prefeito Giovani Nunes disse que este é um primeiro passo para implementação de uma rota turística das vinícolas com abrangência regional.

“Este é um projeto aberto e pretendo como presidente da Amures, ampliar este portifólio a todos os municípios com vinícolas e produtos relacionados, unindo e fortalecendo os municípios num objetivo comum de promover o turismo e a economia regional”, declarou. A consultora do Sebrae, Flavia Didomenico reforçou que a roteirização não contempla apenas as vinícolas, mas todos os atrativos desde restaurantes à hospedaria.

O gerente regional do Sebrae, Altenir Agostini, observou que os visitantes poderão fazer inclusive, turismo autoguiado. “Temos um grande potencial em termos de mercado nacional e essa estruturação nos permitirá vender nossos produtos para todo Brasil”, afirmou Alternir Agostini. Ele agradeceu ao governo federal, governo do Estado, deputada Carmen Zanotto, Amures, Cisama e prefeitura que apostaram no projeto que hoje se torna realidade.

Vinícolas do Portfólio de Enoturismo

Quinta da Neve

Pericó

Villa Francioni

Vinícola Quinta das Araucárias

D’alture Vinícola Boutique

Vinícola Hiragami

Vinícola Vivalti

Piccola Fattoria

Vinícola Suzin

Villaggio Bassetti

Vinhedos do Monte Agudo

Tenuta Bergamaschi

Leone Di Venezia

Zanella Back Vinhos Artesanais

Altopiano Chapada Seca

Vinhedos Santo Onofre