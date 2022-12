Forte chuva de granizo atinge São João Batista na tarde desta sexta-feira

Moradores de São João Batista foram surpreendidos com uma forte chuva de granizo no início da tarde desta sexta-feira (16). Fenômeno é causado por frente fria que se aproxima do Litoral Catarinense pelo oceano.



Há relatos de prejuízos na cidade, mas ainda não se tem a dimensão exata dos estragos. O tamanho e a quantidade das pedras de gelo surpreenderam moradores

Segundo a previsão do tempo da Defesa Civil, temporais isolados, com rajadas de vento e quedas de granizo podem atingir o estado entre esta tarde de sexta-feira (16) e a madrugada de sábado (17). Além disso, outro alerta foi emitido para as próximas 2h para risco de alagamentos, deslizamentos de terra, além das condições mencionadas.