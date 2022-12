Apresentação da orquestra da escola de música de São Joaquim fecha programação especial do Natal Luzes de Joaquim

Aconteceu no Domingo, 18 de Dezembro, uma bela apresentação na Igreja Matriz de São Joaquim, da Orquestra Municipal da Escola de arte de São Joaquim.



Idealizado pela prefeitura de São Joaquim, por intermédio da secretaria municipal de Turismo, indústria e comércio, juntamente com a secretaria municipal de Educação, Cultura e Desporto, fez parte da programação do Natal Luzes de Joaquim.

Sob a orientação da professora Suiani Elinis, a orquestra tem integrantes estudantes da escola de arte municipal e músicos convidados. Em uma noite cheia de brilho e talento, a apresentação foi um sucesso e encantou o público presente no evento. “Nosso muito obrigada ao prefeito Giovane Nunes, a diretora de cultura Maria Alice, prof. Luiz Agnaldo, Adriana Schlichting, secretaria de turismo, Fabiano Padilha, secretário de educação aos pais as nossas famílias a equipe de apoio e todos vocês aqui presentes” declarou a professora Suiani.

Com músicas como Jingle Bells Rock, Pomp And Circustance, Primeiro Natal e We Wisch You a Merry Cristmas, a apresentação fechou o cronograma de apresentações culturais no Natal Luzes de Joaquim.

“Foi tudo pensado com muito carinho, a partir da decoração disposta pelo Boulevard, Igreja Matriz, praças e demais espaços públicos até as apresentações, para desenvolver a verdadeira magia do Natal. Além disso, buscamos fortalecer os talentos joaquinenses e, juntamente com artistas da região, enriquecer culturalmente a programação do Natal Luzes de Joaquim. O brilho nos olhos dos munícipes nos mostrou que conseguimos atender esses objetivos, aquecer os corações nesse tempo de união e fortalecer o espírito natalino. Desejamos um Feliz Natal e que o menino Jesus abençoe todos para que juntos possamos iniciar um 2023 repleto de saúde, paz e muitas conquistas. ” Frisou a secretária de turismo Adriana Schlichting.

Durante a semana o Papai Noel estará no Centro de Informações Turísticas atendendo e recebendo cartinhas das crianças da cidade. O bom velhinho vai estar das 17hs até as 19hrs realizando o atendimento.

Ainda em tempo, a população pode aproveitar a decoração de Natal que está linda e iluminada nas ruas do centro da cidade.