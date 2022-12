São Joaquim se rendeu a magia de Luzes de Joaquim

A magia do Natal tomou conta das noites na cidade de São Joaquim e para manter a tradição natalina, a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio realizaram o encantador “Natal Luzes de Joaquim”, Esse ano tece uma parceria especial junto ao CDL de São Joaquim, que abraçou a causa para o município ter um Natal lindo e iluminado com sucesso o natal luzes de Joaquim com um ambiente iluminado e festivo com muitos shows e o querido Papai Noel com alegria, magia e muitas luzes.

Em uma programação marcante, a qual deu um brilho todo especial nas noites, trazendo um clima de alegria para as crianças e adultos, onde a magia Natal Luzes de Joaquim, deu vida e luz à Praça João Ribeiro, em São Joaquim, o brilho nos olhos era visível por quem passou pelas ruas da cidade durante as belíssimas apresentações, pôde contemplar toda a decoração preparada pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, reavivando o sentimento de gratidão e deixando o ambiente ainda mais leve e os corações aquecidos com paz e esperança nas noites de apresentações.

O prefeito Giovani Nunes, ressaltou a importância em nós envolvemos na magia encantadora do Natal que resgata em nós o espírito natalino e nos remete ao amor fraternal, à solidariedade e à união dos povos.

As atracções que abrilhantaram as noites de São Joaquim , encantando o público presente:

Apresentação dos alunos de cordas da escola municipal de Arte (em frente ao Centro de Informações Turísticas, Praça Cezário Amarante).

Apresentação Grupo de Teclas da Escola Municipal de Arte (em frente ao Centro de Informações Turísticas, Praça Cezário Amarante).



Corrida Solidária Noturna de Natal (Ponto de largada em frente a Pé Kente Esporte, com categorias de 5km e 7km).



Desfile de abertura Fanfarra Fancaic juntamente com o Papai Noel (Boulevard).



Entrega da Chave da Cidade para o Papai Noel (Concha Acústica – Praça João Ribeiro)



Apresentação dos Finalistas e convidados do Festival Municipal da Canção (Concha Acústica – Praça João Ribeiro).



Show musical com a Banda Liga (Concha Acústica – Praça João Ribeiro).

Coral brilho de Natal Escola Cívico-Militar Jurema Hugen Palma.

Apresentação Cultural Sesc Música e Dança (Praça Cezário Amarante).

Natal teatro musical de Florianópolis.

Show musical Eder Goulart (Praça Cezário Amarante).



Apresentação Coral Vozes da Liberdade (em frente à Igreja Matriz).

Apresentação Orquestra da Escola Municipal de Arte e convidados (na Igreja Matriz, após a missa dominical).