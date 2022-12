Chuvas: Quatro rodovias estaduais estão interditadas devido às chuvas; confira quais

A Defesa Civil de Santa Catarina registrou volumes de chuvas superiores a 200mm nas últimas 24h, principalmente na região da Grande Florianópolis e em parte do Sul do estado.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), as ocorrências provocaram alagamentos e deslizamentos de terras, bloqueando e interditando algumas estradas.



Confira a situação das rodovias estaduais afetadas pela chuva:



SC-401, Florianópolis – Km 4 – Vargem Pequena. Alagamento – Tráfego em meia pista

SC-405, Florianópolis – Km 2,6 – Próximo ao elevado do Rio Tavares. Água na pista, tráfego bloqueado

SC-281, São Pedro de Alcântara/São José – Km 15, queda de barreira. Tráfego em meia pista

SC-281, São Pedro de Alcântara/Angelina – Km 24,75 Água na pista. Tráfego bloqueado