Urgente: BR 101 interditada nos dois sentidos Sul/Norte devido combustão de produto químico de risco; Veja vídeo

O Corpo de Bombeiros Militar emitiu um boletim informando que esta ocorrência envolve um produto químico que não poderia entrar em contato com água.

O acidente ocorre em uma empresa de transportes e logística entre Penha e Navegantes, próximo da BR 101. A fumaça é tóxica e a direção do vento está levando a fumaça para Navegantes.

Atualização:

Na manhã desta terça-feira (20), por volta das 08h, uma nuvem de fumaça assustadora apareceu em um estabelecimento, devido a um produto químico perigoso que ocasionou um incêndio, localizado entre Penha e Navegantes, no Litoral Norte de SC, próximo a BR-101, que segundo informações da Arteris, a estrada encontra-se bloqueada, no Km 102 (Piçarras) – pista principal e marginal no sentido Porto Alegre.

Segundo informações iniciais dos bombeiros, esse produto não poderia entrar em contato com água. Além disso, a fumaça é tóxica e a direção do vento está levando-a para Navegantes.

O presidente da Coordenadoria de Produtos Perigosos, Major Fernando Ireno Vieira e o integrante da Coordenadoria, Major Marcelo Della Giustina da Silva, dois especialistas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), estão a caminho para analisar a situação. Ambos atuaram no incêndio químico em São Francisco do Sul no ano de 2013.

Imagens: Redes sociais