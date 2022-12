Observatório no RS faz mais longo registro de um meteoro em 2022

Na madrugada desta quarta-feira (21/12), o Observatório Espacial Heller & Jung, em Taquara, no Rio Grande do Sul, fez o mais longo registro de um meteoro do ano.

Segundo o professor doutor Carlos Jung, um dos responsáveis pelo Observatório Espacial Heller & Jung, foi possível observar o deslocamento desde a entrada do meteoro na atmosfera a 112,2 Km de altitude até possivelmente a queda no solo.

O registro mostra o meteoro desacelerando devido ao atrito com a atmosfera. Foi 10,3 segundos desde a entrada até a extinção. “Devido à baixa magnitude não deve haver fragmentos (meteoritos) no solo”, pontua o professor.

A queda, praticamente na vertical, foi sobre o final da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. O registro foi realizado a 01:01h na madrugada desta quarta-feira (21/12).

Com informações: Correio Brasiliense