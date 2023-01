Valdir Colatto é o novo secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina

A Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina tem um novo gestor. Valdir Colatto foi empossado pelo governador Jorginho Mello, em solenidade neste domingo, 01, em Florianópolis, e estará à frente da pasta responsável pelas políticas públicas para o fortalecimento do setor produtivo catarinense.

“O conhecimento que eu acumulei no processo político, como engenheiro agrônomo e como agricultor eu quero colocar à disposição de Santa Catarina, principalmente, do nosso agricultor. Eu vim de uma família de pequenos agricultores então eu conheço a lida da roça, conheço os problemas que o nosso agricultor enfrenta no dia a dia. Por isso vou me dedicar a ajudar os produtores rurais, principalmente o pequeno produtor, para que continue produzindo alimentos, porém com condições para que ele possa se desenvolver, ser um empreendedor e ter um sucessor na sua propriedade”, afirma Valdir Colatto.

Entre os maiores desafios da Secretaria da Agricultura, Colatto destaca a sucessão familiar e a regularização fundiária. “A sucessão rural é um grande desafio, hoje temos apenas 16% da população catarinense vivendo na área rural e essas pessoas são responsáveis por alimentar mais sete milhões de catarinenses, 200 milhões de brasileiros e ainda exportar para mais de 100 países. Nós vamos trabalhar para que o agricultor a continue forte, dando a infraestrutura que ele precisa de internet, energia elétrica de qualidade e abastecimento de água. Além da regularização fundiária, são mais de 100 mil propriedades catarinenses que não possuem escritura, nós precisamos regularizar para que esse produtor seja ser inserido nos programas de Governo, tenha acesso ao crédito e à tecnologia”, explica.

A intenção é que o produtor rural tenha as mesmas condições de vida e trabalho que ele teria no meio urbano. “Se o agricultor não planta, a cidade não almoça e nem janta. O Governador Jorginho Mello nos dará as diretrizes das políticas públicas e nós temos um exercito de técnicos à disposição, que serão os promotores desse processo, levando o conhecimento e as tecnologias para os agricultores. Precisamos prestigiar esses homens e mulheres que vivem no campo e que são peças fundamentais pra o desenvolvimento de Santa Catarina, já que temos na agropecuária o carro-chefe da nossa economia”, ressalta o secretário.

Segundo Colatto, a Secretaria dará atenção especial também à questão ambiental, implantando o Código Florestal Brasileiro e fazendo o desenvolvimento sustentável do meio rural catarinense.

A Secretaria de Estado da Agricultura possui três empresas vinculadas – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A (Ceasa/SC) – e investe mais de R$ 620 milhões por ano nas atividades de pesquisa agropecuária, extensão rural, defesa sanitária animal e vegetal, inovação, comercialização e fomento agropecuário.

Sobre o novo secretário

Valdir Colatto é agricultor, técnico agropecuário e engenheiro agrônomo. Foi deputado federal por sete legislaturas e atuou em diversas instituições como diretor do Incra/SC, superintendente da OCB, diretor geral e secretário da Agricultura de Santa Catarina, secretário de Articulação Nacional de Santa Catarina, diretor geral do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) no Ministério da Agricultura, dentre outros.

Criou e presidiu a Frente Parlamentar da Agropecuária por duas gestões e foi reconhecido como um dos parlamentares mais atuantes do Congresso brasileiro, especialmente por sua atuação em defesa da agropecuária e na aprovação da Lei 12.651/2012 o Código Florestal Brasileiro, com projeto de lei de sua autoria (5367/2009), e como relator da Comissão Especial do projeto de lei que resultou na aprovação da Nova Lei dos Caminhoneiros Lei 13.103/2015.

Valdir Colatto também foi idealizador da Frente Parlamentar da Desburocratização, coordenador da comissão de direito de propriedade da FPA, vice-presidente da Frente Parlamentar do Transporte de Cargas, foi membro titular do Parlamento do Mercosul (Parlasul).

Foto 05 – Valdir Colatto foi empossado neste domingo, 01, em Florianópolis (Foto: Eduardo Valente/SECOM).



Por: Ana Ceron