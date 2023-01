Anvisa aprova primeiro medicamento injetável de uso semanal contra a obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o Wegovy (semaglutida 2,4 mg), o primeiro medicamento de uso semanal para tratamento obesidade e o sobrepeso. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 2, no Diário Oficial da União. O medicamento é produzido pela farmacêutica Novo Nordisk e age da mesma maneira que Ozempic, indicado para diabetes tipo 2. A semaglutida aumenta a sensação de saciedade e reduz o apetite. Estudos clínicos indicaram a redução de 17% do peso corporal nos pacientes num período de 17 meses. A pesquisa envolveu mais de 4.500 pessoas em todo o mundo. Um a cada três voluntários que participaram dos estudos chegou a perder 20% do peso corporal. Voluntários que participaram do grupo de controle, através do uso de placebo, perderam apenas 2,4% do peso. Ainda não há uma data definida de quando a substância chegará nas farmácias brasileiras e nem de quanto ela custará. Ela ainda não foi submetida para teste na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec ) para um eventual oferecimento no sistema público de saúde. A substância foi aprovada nos Estados Unidos no final de 2021. O preço é de US$ 1.349 (cerca de R$ 6 mil)