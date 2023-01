Americanos chegam na Serra Catarinense para conhecer a Cultura e a Tradição

Dançarinos que estudam em uma Universidade dos Estados Unidos estão desenvolvendo pesquisas sobre a tradição e aprendendo o estilo da dança gaúcha.



Cinco estudantes da Brigham Young University da cidade de Provo, estado de Utah nos Estados Unidos estão em Lages para fazer um intercâmbio cultural com o grupo de danças do CTG Barbicacho Colorado.

Eles chegaram na terça-feira (3) e são dançarinos de um grupo folclórico patrocinado pela Universidade , o “Internacional Folk Dance Ensemble”.

O grupo de dança folclórica internacional da BYU realiza apresentações em diversos estados americanos mostrando um pouco das danças folclóricas de vários países do mundo, além disso, eles participam de festivais em outros países onde representam danças da cultura americana. A diretora do grupo é uma professora Dinamarquesa mas ela não conseguiu vir ao Brasil para acompanhar os alunos.

Os dançarinos do CTG Barbicacho Colorado e do Grupo de Projeção Folclórica Barbicacho Dança Show são os anfitriões dessa visita e estão realizando oficinas para ensinar os estudantes americanos a dançar a Chula e outras danças do folclore gaúcho e sul americano.

No primeiro dia de aula eles aprenderam vários sapateios da dança da chula.

Os irmãos gêmeos Kye Davis e Rhen Davis são os responsáveis pela organização da viagem, Kye explica como está sendo a experiência de conhecer um pouco da cultura da serra catarinense.

“É um sonho, estamos fazendo a pesquisa das danças do sul do Brasil para aprender e levar todo esse conhecimento para o nosso país.

Eu fico emocionado com a experiência dos dançarinos do Barbicacho em compartilhar o conhecimento e um pouco da sua cultura conosco e pretendemos apresentar as danças do sul do Brasil lá no nosso país com orgulho, um estilo que já aprendemos a amar.”

INCENTIVO À CULTURA

Os estudantes ganharam bolsas da Universidade para vir até o Brasil fazer a pesquisa sobre a cultura da região serrana e aprender o estilo das danças daqui. Eles vão compartilhar as coreografias com os quatorze casais que fazem parte do grupo folclórico da Universidade e também promover workshops para outros alunos que têm interesse em dança.



TROCA DE EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS