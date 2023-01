Lista com novas nomeações do governo Jorginho Mello é publicada; confira detalhes

A edição do DOE (Diário Oficial do Estado) desta terça-feira (3) traz novos nomes para compor a equipe do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Natan Marcondes Monteiro Osorio exercerá o cargo de subchefe da Casa Civil. Como administradora da residência oficial do governador estará Roberta Maria Schmitt Mueller.



Daniel Vinicius Netto é o novo presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Na diretoria de saúde do servidor, Glaucia Cipriani de Jesus chega para ocupar o cargo.



Na diretoria de gestão e desenvolvimento de pessoas, Tânia Regina Hames é quem irá coordenar a missão. Karen Sabrina Bayestroff Duarte assume a diretoria de gestão de licitações e contratos.

E como secretário adjunto, Luiz Antonio Dacol, que já ocupava o mesmo cargo na gestão anterior.



Para conferir a lista completa dos nomeados, clique aqui e acesse o DOE.

Jorginho Mello defende que montou ‘time de primeira’ e que fará ‘grande governo’

Em coletiva de imprensa, logo depois da posse, Jorginho Mello enfatizou que escolheu um time de primeira, com secretários qualificados para lhe ajudar na condução do governo. “Isso faz com que o nosso governo assuma esse grande compromisso de realizar, fazer entregas”, registrou o governador.



“Não estou com pressa, tenho que nomear diversas pessoas ainda, mas não quero fazer nada de afogadilho, porque todas as funções são importantes e tem que ser um time unido e coeso para que possamos entregar o que assumimos na campanha”, completou.



Questionado se pretende interiorizar o governo, Jorginho disse que vai trabalhar em todo Estado e não vai criar, por exemplo, secretarias regionais, como os governos anteriores.



“Vou prestigiar cada município. Todas as regiões de Santa Catarina. Vamos ajudar todos, tanto com obras estaduais quanto federais, fazendo aquilo que nossa responsabilidade de gestor nos obriga”, reforçou.



Com informações do ND+