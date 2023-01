Nova maçã Gala, 100% vermelha, está em fase de testes 

A Embrapa Uva e Vinho, em parceria com a empresa Jardim dos Clones, está testando uma nova cultivar de maçã, com a casca 100% vermelha, batizada de Purple Gala.



Trata-se de um novo clone de macieira que já está sendo avaliado em mercados especiais. “Essa é uma etapa importante que está nos permitindo testar a aceitação dos consumidores”, pontua o pesquisador Paulo Ricardo Oliveira. A Purple Gala é a primeira cultivar brasileira do tipo “full color”. “Ela é uma mutação natural que tem todas as características positivas aliadas à alta aceitação das maçãs gala, acrescida de uma cor de casca excepcional: um vermelho intenso, com recobrimento compacto da epiderme, característica que é uma tendência mundial em termos de diferencial organoléptico [efeito sobre os órgãos dos sentidos”, destaca o melhorista.

“A Purple é o sonho dos consumidores brasileiros que ‘compram com os olhos’ e sempre buscam uma fruta toda vermelha”, comenta Valdir Andrade, gerente comercial da Castelo, empresa responsável pela comercialização durante a atual fase de validação. Segundo ele, a Purple Gala está tendo boa aceitação desde o primeiro contato dos compradores interessados, por meio de imagens encaminhadas, até o recebimento da fruta nos pontos de venda.

Outro aspecto importante é que a falta de chuvas e o excesso de calor da safra 2021/2022 estão interferindo na “deficiência de cor” das maçãs, fato que não ocorreu com a Purple Gala. “Ao longo das quatro safras que estou produzindo e acompanhando a cultivar, ela segue se mostrando estável”, afirma Fernando Soldatelli, produtor responsável pela avaliação agronômica e validação do novo clone.



A Purple Gala também chama a atenção pela qualidade e homogeneidade no tamanho da fruta, o que lhe rendeu a classificação de CAT 1, a categoria mais valorizada. É o que relata Diego Zamban, da empresa Agroban, responsável pela classificação e embalagem das frutas em validação. “Cerca de 90% da Purple Gala foi classificada como CAT 1, enquanto que o mais comum das galas brasileiras é de 55%. É uma fruta que, tanto pelo tamanho quanto pela coloração, irá garantir o escoamento da produção e lucro para o produtor”, prevê.



O lançamento da nova cultivar será feito assim que for concluída a fase de validação comercial e assim que a Jardim dos Clones e a Embrapa estabelecerem o modelo de negócios a ser adotado para a comercialização das mudas. A previsão é que na safra 2023/2024 a Purple Gala já esteja disponível nos principais mercados consumidores brasileiros.

Diferenciais da nova cultivar

Cultivar é a primeira maçã gala brasileira do tipo full color (totalmente vermelha).

Cor do fruto é resultado de uma mutação natural da maçã gala que lhe dá uma coloração vermelha intensa e uniforme na casca.

Diferentemente de outras cultivares, a Purple Gala não sofreu “deficiência de cor” provocada pelo calor ocorrido nesta safra.

Nova maçã tem obtido ótima aceitação de mercado com vendas rápidas e preço 10% superior em relação a concorrentes da variedade gala.

Tamanho homogêneo proporcionou aos frutos da Purple Gala a classificação de CAT 1, categoria mais valorizada, para 90% dos lotes embalados.

Após os testes de mercado, a cultivar será lançada e ofertada a produtores. Previsão é que produção em larga escala comece na safra 2023/2024.

Com informações da Embrapa Uva e Vinho