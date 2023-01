De Balneário Camboriú a Bombinhas, só quatro praias estão próprias, aponta IMA

O Instituto do Meio Ambiente (IMA) aponta que dos 33 pontos de coleta, quatro deles estão próprios para banho. Os resultados da coleta, feita no dia 2 de janeiro, é o mesmo do relatório anterior, que utilizou amostras coletadas no dia 26 de dezembro. O IMA divulga semanalmente os dados de balneabilidade das praias de Santa Catarina.

Veja os pontos próprios para banho

Praia de Laranjeiras (no meio da praia)

Praia de Lagoa das Taquaras (em frente a escola municipal)

Praia do Estaleiro (entre rua Domingos Fonseca e Napoleão Vieira)

Praia do estaleirinho (em frente a rua José Amaro da Cunha)

Outros 11 pontos que tiveram amostras coletadas pelo IMA, em Balneário Camboriú, estão impróprios. Em Bombinhas, os nove pontos analisados, e em Itapema, também com nove pontos, foram considerados impróprios pelo IMA.

https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/relatorio/relatorioBalneabildade