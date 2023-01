Nova vacina pode tratar e prevenir o câncer, usando células ativas

Uma vacina bifuncional pode combater e prevenir tumores cancerígenos. O tratamento foi desenvolvido para atuar no glioblastoma, uma forma agressiva e mortal de câncer cerebral. No entanto, segundo os pesquisadores, pode funcionar em outros tipos de cânceres. A terapia, considerada um marco importante no tratamento e prevenção do câncer, foi testada em camundongos.

Em nota, o diretor do Centro de Terapias Celulares para o Câncer, professor da Universidade de Harvard e autor da pesquisa, Khalid Shah, contou que a equipe buscou uma ideia simples: usar células cancerígenas ativas para fazer com que elas mesmas atuem contra o câncer, como já acontece em vacinas contra outras patologias.

“Usando a engenharia genética para redirecionar as células cancerígenas para desenvolver uma vacina terapêutica que mata as células tumorais e estimula o sistema imunológico a destruir tumores primários e prevenir o câncer”.

De acordo com o estudo, a maioria das vacinas contra o câncer utilizam células tumorais inativadas para ajudar o sistema imunológico a identificar qualquer tumor vivo e destruí-lo. No entanto, esta pesquisa planejou transformar células tumorais vivas em agentes anticancerígenos que irão destruir as células tumorais ativas e permitir que o sistema imunológico memorize como combatê-las na próxima vez.

As células tumorais vivas liberam imunomoduladores, que ajudam o sistema imunológico a destruir as células tumorais cerebrais, ao mesmo tempo em que produzem proteínas em sua superfície, que as tornam muito óbvias para as células imunológicas. Isso os ajuda a lembrar como destruir células semelhantes na próxima vez.

Abordagem promissora

O que torna essa abordagem tão promissora é que essas células tumorais vivas, ao contrário das células inativadas, podem se alojar em outras células tumorais dentro do cérebro, levando os agentes anticancerígenos diretamente ao alvo.

A vacina foi aplicada em camundongos com sistemas imunológicos parecidos com os de humanos, tornando os resultados o mais próximo possível dos testes em pessoas. A terapia se mostrou segura e eficaz nos animais, proporcionando uma resposta imune duradoura.

Segundo Shah, além do glioblastoma, essa abordagem também pode ser eficaz para outros tumores sólidos. “Nosso objetivo é adotar uma abordagem inovadora, mas traduzível, para que possamos desenvolver uma vacina terapêutica contra o câncer que, em última análise, terá um impacto duradouro na medicina”, disse o autor na publicação.

Com o sucesso do experimento, agora eles acreditam que existe um caminho possível para testes em humanos, uma vez que mais testes de segurança possam ser conduzidos. “Nosso objetivo é adotar uma abordagem inovadora, mas traduzível, para que possamos desenvolver uma vacina terapêutica contra o câncer que, em última análise, terá um impacto duradouro na medicina”, finaliza Shah.

A pesquisa foi financiada pelos Institutos Nacionais de Saúde (concessão R01-NS121096) publicada na revista Science Translational Medicine nesta quarta-feira (4/1).

Fonte: Correio Brasiliense