Gustavo Vieira, jovem escritor mineiro lança seu primeiro livro: Resiliência

Jovem escritor, Gustavo Vieira nos conta através do seu livro como transformar sua vida e realizar seus sonhos através da força da resiliência e da Lei da Atração.

“E se houvesse um jeito de sobressair sobre o barulho do mundo e contornar o que consideramos ser o nosso destino? Será que conseguiríamos ser notados e fazer uma conexão real com as nossas vontades mais profundas?

A minha resposta é SIM!” – Trecho do livro Resiliência de Gustavo Vieira.

Gustavo Vieira, natural de Uberlândia, nascido em 25 de outubro de 1994.

É um jovem e promissor empresário e agora escritor.

Autor da obra Resiliência, Gustavo Vieira sempre acreditou no poder do pensamento e que através da persistência e fé o ser humano pode chegar nos lugares que mais almejam.

Em sua obra Gustavo nos mostra como todos nós, seres humanos, estamos suscetíveis ao fracasso, ao erro, e às más decisões, mas, em contrapartida, Gustavo vem nos mostrar como nós podemos lidar com todos esses importunos da vida de forma leve. Ele traz também, de forma descontraída, como somos ímãs de coisas boas quando entramos na mesma frequência e sintonia que o Universo.

Sua vida toda foi baseada na fé e na crença de que tudo o que queremos podemos alcançar, e esse benefício só nos é dado através da crença em algo maior que nós.

Gustavo se mudou com a cara e coragem para a Irlanda, ele não tinha onde morar, tampouco uma reserva financeira capaz de mantê-lo estabilizado até que encontrasse um trabalho, mas isso não o impediu de seguir seus sonhos e propósitos.

Foi no meio desse caminho de resiliência e fé onde ele deu início a sua carreira de sucesso. No início, tudo era muito incerto em sua vida, visto que havia dias em que ele não tinha certeza se teria onde dormir e o que iria comer. Teve dificuldades para se adaptar em certas situações que não era acostumado, teve que abdicar de coisas, para priorizar outras, teve que perder horas de sono para conseguir o dinheiro para ter o que comer e pagar o aluguel de onde morava.

Mas ainda assim, vivendo períodos difíceis e incertos, recuar nunca foi uma opção. Gustavo nunca pensou em desistir, ele nunca deixou de acreditar que os planos para sua vida seriam muito maiores que aquele pequeno momento de dificuldade.

Com muito esforço e trabalhando incansavelmente todas as noites até o amanhecer, em meio a chuva e frio quase todos os dias, Gustavo viu seus sonhos começarem a se tornar realidade.

Ele viu que as sementes que ele havia plantado há semanas estava começando a dar frutos, e frutos maravilhosos.

Em pouco tempo trabalhando na Irlanda, ele conseguiu abrir seu próprio negócio e deu uma reviravolta em sua vida, inclusive, conseguiu viajar por mais de 50 países.