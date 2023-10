Carreta do Senac SC chega a São Joaquim oferecendo diversos cursos na área gastronômica; confira a programação

A Praça Cesário Amarante, no centro de São Joaquim, conta com um novo integrante: a Carreta da Gastronomia do Senac Santa Catarina, que vai ofertar diversos cursos para a população, visando valorizar os produtos locais e fomentar a economia local. A ação é realizada em parceria com prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Turismo.

Uma das principais áreas que se beneficiarão com a vinda da carreta é o turismo, setor importante da economia da serra catarinense. “A carreta vai chegar na cidade para agregar valor no segmento gastronômico, aperfeiçoando os profissionais para um melhor atendimento e experiências positivas dos clientes/turistas”, comentou Maickon Albuquerque, coordenador do Senac.

“A Prefeitura, em parceria com o Senac, está trabalhando no fomento ao turismo joaquinense e com esse propósito estamos trazendo a Carreta do Senac. Estamos atendendo um pedido do trade turístico, que anseia por especialização em diversas áreas, e acreditamos que esses workshops vêm para suprir um pouco das necessidades existentes no setor”, avalia Adriana Cechinel Schlichting de Martin, secretária de turismo de São Joaquim.

Outro diferencial será o uso de produtos locais durante as capacitações realizadas na carreta, entre eles a maçã, queijo serrano, mel de bragatinga, frescal de São Joaquim, vinhos de altitude, goiaba serrana, entre outros. “Esses itens fazem parte do cotidiano dos moradores e são muito requisitados pelos turistas quando vem até à Serra. Nada melhor que capacitar usufruindo do que a serra catarinense tem de melhor”, enalteceu Albuquerque.

Programação

As atividades começam a partir das 19h30 do dia 20 de outubro, com o evento de abertura, com a presença de autoridades locais, convidados do trade turístico e a equipe do Senac. Na ocasião, será realizada a cerimônia dos concluintes do curso de Sommelier de 2023, realizado na cidade.

A programação continua nos próximos dias com destaque para o curso gratuito em Serviços em Alimentos & Bebidas (Técnicas para Garçom), realizado entre 23 de outubro a 21 de novembro – segundas e terças – no período matutino. A carreta vai ofertar também:

 21/10/2023 a 23/10 – Curso de produção de pães com fermentação natural & outros;

 24/10 e 25/10 – Curso de Confeitaria à base regional;

 26/10 – Workshop de Sopas e Cremes;

 27/10 – Workshop Receitas à base de Maça;

 28/10 – Receitas à base de Produtos Locais.

Quem tiver interesse em participar dos cursos, basta entrar em contato pelo WhatsApp (49) 9 8860-1118 ou se dirigir à base do Senac em São Joaquim, que fica anexa à CDL, na Rua José Vieira de Melo, 41 – Centro.

Sobre a Carreta da Gastronomia

A Carreta de Gastronomia do Senac SC é uma verdadeira escola itinerante e percorre diversas cidades de Santa Catarina. Ela tem aproximadamente 35m² e é equipada com forno combinado, fogão industrial e espaço de bar. Cerca de 70 cursos podem ser ofertados na estrutura, entre Workshops e Aperfeiçoamentos.