‘Crueldade e covardia’: moradores resgatam cachorro após ser ensacado e jogado no lixo

“Crueldade” foi a palavra utilizada para descrever o vídeo do resgate de um cachorro descartado como lixo no município de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. O animal foi encontrado por moradores da região que ouviram o choro do animal vindo de um saco de lixo, na beira de estrada, nesta quarta-feira (11).

As imagens foram compartilhadas pelo perfil @reporter.sergioguimaraes e já somam mais de 86 mil visualizações no reel. Nos comentários, muitos usuários compartilharam a indignação por tal ato.

No vídeo, é possível ver um saco preto se movimentando, quando um homem se aproxima e começa a abrir. De início, aos que já sabem do que se trata, é esperado que o animalzinho saia na primeira abertura, mas o conteúdo despejado são restos de comida e lixo convencional.

O cachorro, em si, ainda estava embrulhado em uma segunda sacola e havia sido descartado juntamente com a sujeira. O animal sai vivo, mas é possível ouvir a respiração ofegante do bichinho, muito provavelmente pela dificuldade em respirar.

Com informações: Sulinfoco