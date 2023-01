Geoparque cria mapa turístico ilustrado para promover turismo na região dos cânions

O Geoparque conta agora com novos materiais de comunicação criados para potencializar o turismo no território. A campanha “Descubra o Geoparque Mundial da UNESCO Caminhos dos Cânions do Sul” contempla uma série de estratégias de divulgação a partir de folders, mapas, fotos e vídeos elaborados de acordo com as diretrizes do Ministério do Turismo, contribuindo para a oferta de novos destinos turísticos no Brasil.

Um dos principais produtos da campanha foi apresentado ao presidente do Consórcio Intermunicipal Caminhos dos Cânions do Sul, o prefeito de Praia Grande (SC) Elisandro Machado (Fanica), na última quarta-feira, dia 11. Representando a equipe do Geoparque, participaram do encontro com o prefeito: o diretor executivo, Gislael Floriano; a integrante da equipe técnica, Edinéia Pallu; a coordenadora de Comunicação, Priscila Gamba; e o coordenador de Desenvolvimento Econômico do Geoparque e secretário de Turismo de Praia Grande, Jorge Scandolara.

O mapa turístico ilustrado em 2D divulga os principais atrativos turísticos e diversas experiências que se pode viver nos sete municípios do Geoparque: Cambará do Sul, Mampituba e Torres, no Rio Grande do Sul; Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Morro Grande, em Santa Catarina. Todas peças de comunicação foram elaboradas em três línguas (português, espanhol e inglês). O mapa já está disponível no site do Geoparque e pode ser acessado no endereço: canionsdosul.org/descubra.

De acordo com o presidente Elisandro Machado, “estas ações de marketing significam um grande avanço para o Geoparque e são muito positivas para fortalecer o turismo nos municípios”. As estratégias visam, principalmente, despertar o interesse dos turistas que valorizam o contato com a natureza. As atrações apresentadas no mapa incentivam o geoturismo, convidando o público a descobrir lugares encantadores entre a serra e o mar, além de valorizar o conhecimento associado à interpretação da paisagem e o contato com a cultura local.

Executada com recursos do Ministério do Turismo, a campanha se tornou viável por meio de indicação de emenda parlamentar do ex-deputado federal Henrique Fontana (Convênio 916411/2021 – MTUR). Outros materiais de comunicação serão apresentados em breve à comunidade dos municípios do Geoparque e disponibilizados ao público nas mídias oficiais. Estas novas peças de comunicação impressa e digital serão utilizadas pela equipe do Geoparque e das Prefeituras ao longo deste ano, em feiras de turismo e eventos da Rede Global de Geoparques da UNESCO.