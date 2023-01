Marcos Pagani assume a Vice-Presidência da nova diretoria do SEBRAE-SC

Sebrae/SC realiza solenidade de posse da gestão 2023-2026

O Joaquinense Antônio Marcos Pagani de Souza assumiu nesta última quarta (11), o cargo de vice vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC

“Vamos dar continuidade aos trabalhos do SEBRAE, tendo em vista que o SEBRAE de Santa Catarina é uma referência nacional. E para esse novo pleito, vamos contribuir levando a gestão e a tecnologia para pequenas e medias empresas, comerciantes e para todos que queiram abrir um novo negócio de maneira mais segura, pois isso faz parte de nossa meta, a de de levar o avanço e o desenvolvimento econômico para as empresas catarinenses.” Destacou Marcos Pagani

Durante cerimônia, foram empossados o presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal

O Sebrae/SC realizou nesta quarta-feira, 11, a solenidade de posse do presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, referente a gestão 2023/2026. A cerimônia foi realizada às 19h, na sede da instituição, em Florianópolis.

Durante a solenidade, foram empossados o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, Renato Campos de Carvalho; o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, Antônio Marcos Pagani de Souza; o diretor superintendente do Sebrae/SC, Carlos Henrique Ramos Fonseca; o diretor técnico do Sebrae/SC, Luc Pinheiro; o diretor de administração e finanças do Sebrae/SC, Anacleto Angelo Ortigara e o Conselho Fiscal da gestão 2023/2026, tendo como titulares Fernando Pisani de Linhares, Hamilton Peluso e Lourival Amorim, e suplentes Daniel Horácio de Araújo, Eduardo Holz e Gilson Angnes.

O diretor superintendente do Sebrae/SC, Carlos Henrique Ramos Fonseca, reeleito para a gestão 2023/2026 da instituição, já passou pela superintendência do Sesi Nacional e atuou como diretor de desenvolvimento institucional e industrial da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e como superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Ele relembrou os últimos quatro anos de gestão e as importantes iniciativas em prol do desenvolvimento dos pequenos negócios, durante um período difícil para os empresários, que foi a pandemia do coronavírus.

“Os resultados podem ser evidenciados em números. Somente em 2022 foram mais de 220 mil empresas únicas atendidas e mais de 1 milhão de atendimentos. Nesse período, ampliamos a nossa presença nas redes sociais, aumentamos o número de Salas do Empreendedor pelo Estado, que hoje está presente em 118 municípios catarinenses, e realizamos o maior Startup Summit da história, além de termos consolidado nacionalmente Santa Catarina, Florianópolis e o Sebrae como grandes atores do ecossistema de inovação nacional. Por meio do Programa Cidade Empreendedora, que foi executado em 107 municípios catarinenses nesses quatro anos, também impactamos 70% da população e 75% das micro e pequenas empresas de Santa Catarina, com ações de desburocratização, incentivo a participação dos pequenos negócios nas compras públicas, educação empreendedora e capacitação de lideranças”, disse o superintendente do Sebrae/SC, Carlos Henrique Ramos Fonseca.

Para a atual gestão, e marcando um novo ciclo, Carlos Henrique apresentou as novas bandeiras que irão nortear a gestão empossada, visando cada vez mais o crescimento das pequenas empresas e o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina. São elas: Promover o desenvolvimento socioeconômico dos territórios; Ampliar a produtividade dos pequenos negócios; Apoiar o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação; Promover a gestão sustentável baseada nos princípios do Modelo de Excelência em Gestão – MEG / e de Governança Ambiental, Social e Corporativa – ESG; Incentivar ainda mais a internacionalização das micro e pequenas empresas; Fortalecer as alianças estratégicas com os parceiros; Estimular a Cultura Organizacional, com a valorização das pessoas.

O diretor lembrou ainda a importância do trabalho conjunto com parceiros. “Apesar de considerar que o pior já passou, tenho consciência de que teremos anos desafiadores pela frente. Começamos hoje mais um ciclo à frente do Sebrae/SC e espero seguir contando com o apoio de todos: governo, entidades empresariais, sindicatos, instituições de ensino e pesquisa, setor financeiro, entre outros, que contribuem para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas do estado. Juntos, podemos transformar em realidade os sonhos de tantos empreendedores que buscam um futuro melhor para suas famílias e para o país”, afirmou o diretor. Durante o seu discurso ele também falou sobre o privilégio de Santa Catarina ter um governador cuja trajetória política é marcada pela defesa das micro e pequenas empresas.

O atual presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, Renato Campos Carvalho, parabenizou a atuação de Alaor Francisco Tissot nos últimos quatro anos e falou sobre o seu compromisso a partir de agora ao assumir a atual gestão. “Teremos um ano desafiador pela frente, em que a economia brasileira ainda se recupera de uma recessão e de todos os impactos de uma pandemia. Nesse cenário, mais uma vez os pequenos negócios se consolidam como peças fundamentais da retomada, como agentes protagonistas de geração de emprego e renda. Precisamos unir esforços e trabalhar em conjunto para apoiar os empresários catarinenses e garantir um ambiente de negócios cada vez mais favorável. Trabalharei para fortalecer a relação e as parcerias com as instituições catarinenses para que juntos possamos criar soluções e ferramentas de apoio e estímulo ao empreendedorismo”, disse.

Entre as autoridades presentes, estava o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, Marcelo Fett, e o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto.

Sobre a eleição

O vice-presidente da Fecomércio, Renato Campos Carvalho, assume a presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, substituindo Alaor Francisco Tissot, da Facisc. A diretoria executiva, composta pelo superintendente do Sebrae/SC, Carlos Henrique Ramos Fonseca, o diretor técnico do Sebrae/SC, Luc Pinheiro, e o diretor de administração e finanças do Sebrae/SC, Anacleto Angelo Ortigara, foi reeleita para o mandato da gestão 2023/2026.

A eleição do Sebrae/SC é definida por voto direto dos representantes das 15 instituições que compõem o Conselho Deliberativo Estadual: Badesc, Banco do Brasil, BRDE, Caixa Econômica Federal, Fundação Certi, Facisc, Faesc, Fampesc, FCDL, Fiesc, Fecomércio, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Sebrae Nacional, Senai/SC e UFSC.

Com informações da Assessoria de Imprensa do SEBRAE