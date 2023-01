Maçã/Cepea: Eva está com mercado razoável no começo de 2023

Com o estoque da maçã gala e fuji praticamente zerado, a variedade eva está registrando um ritmo satisfatório de vendas nas regiões classificadoras do Sul do País nesta semana (09 a 13/11).

Apesar disso, a cotação da variedade caiu um pouco pela pressão dos compradores. Em Fraiburgo (SC), por exemplo, a eva 110 Cat 1 foi vendida na média de R$ 127,75/cx de 18 kg, leve queda de 3% frente à semana passada.

Segundo agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, a qualidade dessa variedade está excelente e seu calibre está mais para médio-miúdo. Para as próximas semanas, espera-se um mercado similar para eva, já que a colheita da gala da safra 2022/23 deve se iniciar apenas no fim do mês.

Fonte: Cepea/Hortifruti