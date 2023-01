Ministério da Saúde divulga plano de vacinação contra covid-19

O Ministério da Saúde apresentou hoje um plano de vacinação contra a covid-19. Na primeira etapa, que começará em 27 de fevereiro, as pessoas vacinadas com pelo menos duas doses receberão o reforço do imunizante bivalente da Pfizer.

A vacina bivalente é uma atualização que protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes ômicron. Além de reforçar a vacinação, a meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% da população-alvo.

Os grupos serão vacinados na seguinte ordem:

Fase 1: 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: 60 a 69 anos;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Profissionais da saúde.

Para pessoas com 12 anos ou mais, que tomaram as três doses de vacina, o plano do Ministério da Saúde prevê uma dose de reforço monovalente. Nos demais casos, haverá campanha para incentivar o ciclo completo de vacinação.

“Encontramos um estoque insuficiente da vacina bivalente mas, logo nas primeiras semanas, conseguimos garantir o estoque de 49 milhões de doses necessárias para vacinar os grupos prioritários, que são pessoas com maior risco de morte”, afirmou Éder Gatti, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis.

No caso da vacinação infantil contra covid, o Ministério da Saúde diz que encontrou um estoque zerado das vacinas Pfizer Baby (para bebês de 6 meses a 4 anos), Pfizer pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos) e CoronaVac (para crianças de 3 a 4 anos).

Em fevereiro, a pasta promete regularizar e distribuir o estoque das vacinas contra covid-19 para crianças. Há previsão para a entrega de:

8,5 milhões de doses da Pfizer Baby

9,2 milhões de doses da Pfizer pediátrica

2,6 milhões de doses da CoronaVac (todo o estoque disponível do Instituto Butantan)

“Obviamente precisamos de mais doses para vacinar nossas crianças, estamos em intensas tratativas com a Pfizer e o Butantan”, informou Gatti.

Com informações: Uol