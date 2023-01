Mais de 300 apostas de SC são premiadas na Mega-Sena 2559; veja valores

A Mega-Sena 2559 sorteou neste sábado, 28, o prêmio de R$ 75 milhões. Mais de 300 apostas de Santa Catarina acertaram quatro das seis dezenas sorteadas. Como nenhum apostador acertou os seis números, o prêmio para o próximo concurso acumulou e soma R$ 115 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 12 – 20 – 30 – 32 – 35.

Como as apostas catarinenses acertaram apenas quatro dezenas, os sortudos levaram para casa os valores de R$ 886 até R$ 8.863,70.

Outras duas apostas conseguiram faturar mais dinheiro. Os prêmios mais alto de SC foram para um bolão de Blumenau, no Vale do Itajaí, e Caçador, no Meio-Oeste catarinense, que ganharam quase R$ 20 mil cada.

Próximo sorteio



Com prêmio de 115 milhões, o próximo sorteio, de número 2560 acontece na quarta-feira (1º de fevereiro), às 20h no Espaço da Sorte.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.